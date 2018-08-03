Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 09:47

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kırıkkale’de virajı alamayan otomobil kaldırımdaki reklam direğine çarparak alev aldı.

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

03 Ağustos 2018 09:47

Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri karayolu 1. kilometresi Kayseri Kavşağı’nda Yunus D. idaresindeki 06 NK 742 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce kaldırım taşına daha sonra da reklam tabelasının olduğu direğe çarptı. Kazada, sürücü ile Faruk Ç., Emre D. ve Fatih Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle otomobilde çıkan yangını Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç