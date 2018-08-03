Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri karayolu 1. kilometresi Kayseri Kavşağı’nda Yunus D. idaresindeki 06 NK 742 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce kaldırım taşına daha sonra da reklam tabelasının olduğu direğe çarptı. Kazada, sürücü ile Faruk Ç., Emre D. ve Fatih Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobilde çıkan yangını Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.