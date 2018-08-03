Dişi hayvanlar kurban pazarına alınmayacak

Kırıkkale’de faaliyet gösteren serbest veteriner hekimleri ile yaptığı toplantıda konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Ülkemizde başta kırmızı et ihtiyacını gidermek ve damızlık hayvan sayısını artırmak amacıyla bakanlığımız tarafından dişi hayvan kesimi yasaklanmıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğe istinaden yurt genelinde, gebe ve damızlık değere sahip olan dişi hayvanların kurbanlık olarak kesiminin yasaklandığını ifade eden Yılmaz, söz konusu kararın, ülkede sürdürülebilir bir hayvancılık yapmak, hayvan varlığının korunması ve artırılması, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve damızlık değere sahip kaliteli dişi hayvanların kesilmesinin önüne geçmek amacıyla ülke menfaatleri gözetilerek alındığını ifade ederek bu konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemine değindi.

Besicilik yapan yetiştiricilerin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanları Kurban Bayramı’nda kurban satış yerlerine alınmayacağını ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceğini belirten Yılmaz, “Emniyet güçleri, jandarma teşkilatı ve belediye zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak, kesim yerleri dışında kesim yapıldığının tespiti halinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri tarafından gerekli cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.