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14 Mayıs 2018 16:10

Down sendromlu kızlar gelinlik giydi

Kırıkkale Belediyesi tarafından down sendromlulara yönelik düzenlenen eğlence programında, down sendromlu kızlar gelinlik giyerek gönüllerince eğlendi.

Down sendromlu kızlar gelinlik giydi

14 Mayıs 2018 16:10


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, down sendromlulara yönelik Engelsiz Kafe’de düzenlenen eğlence programına katıldı. Program Başkan Saygılı’nın konuşması ile başladı. Saygılı, "Sürekli bir araya geldiğimiz engelli kardeşlerimizin anneleri, genç kızlarının gelinlik giyme isteğinden bahsetti. Bu özel evlatlarımızın eli öpülesi annelerinin de Anneler Günü’nü böyle kutlayalım, hepimizin mutluluğunu beraber paylaşalım istedik. Bu özel evlatlarımızın yüreğinde sevgiden başka hiçbir şey yok. İşte bu özel evlatlarımızın eli öpülesi annelerinin ayakları altındadır cennet. Biz de bu organizasyonun en uygun gününün bugün olduğunu tespit ettik. Güzel bir organizasyon ve gerçekten bir düğün oldu. Herkes mutlu özellikle annelerimiz çok mutlu, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu inşallah bunun devamını da getiririz. Hem engelliler haftası ve hem de Anneler Günü’nde çok özel bir gün oldu. Ben de bu etkinlikte çok duygulandım tabii ki bu mutluluğu görünce ister istemez duygulandırıyor. Özel kardeşlerimiz bunlar inşallah her şey gönüllerince olur. Bu vesile ile hem Engelliler Haftası’nı hem de bu özel evlatlarımızı yetiştiren annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.


Down sendromlular ile tek tek ilgilenen Başkan Saygılı, onlarla birlikte pasta kesti ve çeyrek altın taktı.




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