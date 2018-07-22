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22 Temmuz 2018 14:48

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Kırıkkale’de gelin almaya giden düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

22 Temmuz 2018 14:48


Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale - Ankara karayolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünden Kırıkkale’ye gelin almaya giden düğün konvoyundaki 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Karayolları ekibinin çalıştığı alanda yolun çift şeritten tek şeride düştüğü alanda meydana gelen zincirleme kazada konvoyundaki araçlar yola savrulurken, bazı araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, kazada yaralanan Adem Yıldırım (62), Neslihan Zembil (39), Zahide Demir (19), Nuran Aras (43), Beren Aras (6), Ceren Aras (20) Ayten Aras (44) ve Müslime Yıldırım (62) ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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