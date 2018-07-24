Düğünde arbede çıkartan 2 maganda tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de 20 Temmuz Cuma akşamı Sanayi Mahallesi 1281. Sokak’ta yapılan düğün töreninde bir grup havaya ateş etmek istedi. Düğünde bulunan nöbetçi polisler şahısların havaya ateş etmesini engellemeye çalışınca arbede yaşandı. Düğünde arbede çıkartan 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından ifadeleri alınan şahıslardan 2’si savcının talimatı ile serbest bırakılırken, 11 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Ç., G.Z., A.D., M.D., İ.M., E.Z., C.G., C.G. ve M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay gecesi arbede sırasında yaralanan H.Ç.’nin de hastanedeki tedavisinin ardından mahkemeye çıkartılacağı, ayrıca olayla ilgisi olduğu tespit edilen bir kişinin polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.