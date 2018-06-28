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28 Haziran 2018 16:13

Düğünlerde polisin görev alması kararına TSO’dan destek

Kırıkkale’de düğünlerde silah atılmasına karşı tedbir amaçlı sivil ve resmi polis bulundurulması hususunda İl Emniyet Müdürlüğünün almış olduğu karara Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Ahmet Varlı’dan destek geldi.

Düğünlerde polisin görev alması kararına TSO’dan destek

28 Haziran 2018 16:13


Özellikle düğünlerde havaya silah sıkılması sonucu yaşanan üzücü olayların artık son bulması gerektiğini belirten Kırıkkale TSO Başkanı Ahmet Varlı, silahla sevinç gösterisi yapılmaması konusunda tüm vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.


Düğün ve kutlama organizasyonlarda havaya rastgele silah sıkanları gören duyarlı vatandaşların durumu derhal polise bildirilmeleri gerektiğini vurgulayan Varlı, "Kuvvetli bir milli ve manevi kültüre sahip olan ilimizde tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Düğün ve benzeri organizasyonlarda kurusıkı da olsa silah kullanımı herhangi bir kaza söz konusu olmasa bile Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil etmektedir. Kaldı ki ölüm ve yaralanma söz konusu olunca cezaların çok daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Hepsinden önemlisi bu hususlar başkalarının haklarına tecavüz sayılır. Eğlenmeyi abartmayalım, kimsenin ne canına, ne malına, ne de huzuruna bir zararımız olmasın; başkasının hakkını üzerimize almayalım; mutlu günlerimizi karartmayalım" dedi.


Açıklamasının devamında Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak düğünlerde silah atılmasının önüne geçilebilmesi için başlatılan çalışmaları desteklediklerini belirten Varlı, "Bu konudaki kararlı duruşları ve sıkı denetimlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu nezdinde tüm emniyet teşkilatını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.




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