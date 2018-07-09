Dulkadir: “Magandalar hayatımızı karartmasın”

Düğünlerdeki magandalar sebebiyle geçmişte birçok canların yandığını hatırlatan Dulkadir, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu olarak bu uygulamaya sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Toplumda en mutlu günün acıya dönüşmemesi için bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığına değinen Dulkadir, “Ben de yıllar önce bir yakınımın düğününde magandanın kurşununa hedef olarak yaralandım. Bu kabul edilemez bir durum. Bu uygulamaya birileri artık demeliydi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun başlatmış olduğu düğünlerdeki nöbetçi polis uygulaması sayesinde silah sesleri susmaya başladı. Umarım bu proje tüm Türkiye’ye örnek olur ve canlar yanmaz. Düğünler, mutluluk günleri. Huzur, güven ve dostlarla buluşma günü. Neden bu günler birilerinin zevki uğruna acıya dönüşsün?” dedi.

Toplumda her ferdin bundan böyle daha bilinçli olması gerektiğini belirten Dulkadir, “Düğünlerde silahlar susmalı. Bu sayede çocuklarımızda, gençlerimizde de silah atılmaması gerektiği ile ilgili de bir bilinç oluşmalıdır. Bu bilinci gençlerimizde mutlaka oluşturmalıyız. Bizler AKÇED ve ÇEKUD olarak toplumun şekillenmesine katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma ve etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi, mal ve can emniyetinin sağlanması, aileler arasında dayanışma, sevgi, saygı ve iş birliğini geliştirici etkinliklerin oluşturulması gibi daha birçok ilkelerin oluşması için var gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.