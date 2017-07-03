Dulkadiroğulları’nda ’toy’ heyecanı

Dulkadiroğulları’nın çeşitli illerdeki temsilcileri Kırıkkale’de düzenlenen 17. Büyük Toy’da buluştu. Düzenlenen toya Beyliğe başkentlik yapmış Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden katılım yoğundu. Düzenlenen etkinlik beyliğe ait geleneği devam ettiren obalar etkinlik alanında çadırlarını kurdular. Etkinlik süresince Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı gösterilerini sundu sonrasında Mustafa Caymaz ve Kırıkkale Ustalar Topluluğu sahne aldı. Etkinlik bitirilmeden önce ise gösteri amaçlı temsili bir yağlı güreş turnuvası düzenlendi. Etkinliği düzenleyen Kırıkkale Dulkadiroğulları Kültür, Sanat, Turizm, Tarih, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Köksal Erkoç, açılış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, “Ben özellikle başta Elbistan, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya gibi Türkiye’nin dört bir yanından buraya gelen misafirlere teşekkür ediyorum. Aslını neslini devam ettirebilmek budur, bu işi önem arz ederek nesillerce taşıyorsunuz. Biliyorsunuz Dulkadiroğulları Beyliği, Zeyneddin Bey’in kurduğu 14. yüzyıldan 16. Yüzyılın başlarına kadar süren ama ondan sonra Osmanlı ile beraber hem İslam bayrağını hem Türk bayrağını bugünlere kadar taşıma gücünü gösteren önemli bir beylik. Gösterilen bu birlik ve beraberlik yansımasının da ne kadar önemli olduğunu biz burada görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Özlenilen bir tablo”

Bu etkinliğin 17 sefer aynı inançla yapılmasının gurur verici olduğunu dile getiren Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polat, burada sergilenenlerin özlenilen bir tablo olduğunu dile getirdi. Polat, “Ecdadımızı yaşatmak isteyen Dulkadiroğulları gibi derneklere devlet daha büyük bütçeler ayırmalı, bu etkinlikler daha güzel olmalı, ecdadın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmamız için Başbakanlık tanıtma fonunun öncelik hakkı bu gibi etkinlikler olmalı” dedi.

Elbistan’ın Dulkadiroğulları Beyliği’ne başkentlik yaptığını hatırlatan Elbistan Dulkadiroğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Şahin, “Başkentin bir ağırlığı vardır her zaman o sebeple elimizden geldiğince bütün etkinlikleri takip ediyoruz. Dulkadirliler hala bir ve bir olmaya devam edecek, vatanının, milletinin, her zaman yanında olmaya devam edecek. Ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Ayrıca etkinliğe Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım katıldı.