Dünyada nadir bulunan Delice tuzuna "coğrafi işaret" çalışmaları

Kırıkkale'nin Delice ilçesinden çıkarılan, Türkiye'de ve dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzuna "coğrafi işaret" alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Merkez Laboratuvarında yapılan toplantıya Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Şerbetçioğlu, Ahiler Kalkınma Ajansı Kırıkkale Koordinatörü Abdullah Özbaş, Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Siyami Karahan, Müdür Yardımcısı Prof. Mustafa Tombul ve Uzman Kimyager Ogün Bozkaya katıldı.

Delice'de doğal kaynak suyunun damıtılması ile elde edilen tuzun; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünleri belirtmek için kullanılan “coğrafi işaret” alabilmesi için çalışma başlatıldı. Ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine verilen coğrafi işareti alabilmek için yapılması gereken analizler ve teknik incelemeler masaya yatırıldı.

Doğal Delice tuzunun daha önce farklı laboratuvarlarda yapılan analiz raporları üzerinde yapılan görüşmelerin sonucunda eldeki örneklerin akreditife olmuş Kırıkkale Üniversitesi Merkez Laboratuvarında analiz edilerek nihai raporların alınması kararı alındı.

Kırıkkale'nin kendine has Keskin tava ve kılıçlar soğanından sonra 3. coğrafi işaretli ürünü olarak Delice doğal tuzunu tescil ettirmek için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını belirten Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Şerbetçioğlu, "Ürünlere pazarlama gücü katmak ve gerçek üreticileri korumak adına bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Kırsal kalkınmaya da aracılık eden bu tür uygulamaların ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Bir kalite sembolü haline gelen coğrafi işaretin ürünleri tüketicinin gözünde diğer ürünlerden ayırt edici özelliği bulunuyor" dedi.