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07 Temmuz 2017 11:41

Eğitim yaz okulu ile devam ediyor

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrat Vakfı iş birliğinde açılan yaz okullarında eğitim başladı.

Eğitim yaz okulu ile devam ediyor

07 Temmuz 2017 11:41


Hanımeller Ortaokulunda 85 öğrencinin katılımı ile açılan yaz okulunda, Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca, temel dini bilgiler ve Siyer derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri yapılacak. Ayrıca, yaz okulu kapsamında Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında sinema, piknik, uçurtma şenliği ile Başpınar Spor Tesislerinde spor turnuvaları düzenlenecek.


Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla açılan yaz okullarında eğitim hafta içi her gün 09.00-12.30 saatlerinde olacak. 28 Temmuz’a kadar eğitimine devam edecek yaz okullarında son kayıt tarihi ise 14 Temmuz olarak belirtiliyor.




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