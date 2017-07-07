Eğitim yaz okulu ile devam ediyor

Hanımeller Ortaokulunda 85 öğrencinin katılımı ile açılan yaz okulunda, Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca, temel dini bilgiler ve Siyer derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri yapılacak. Ayrıca, yaz okulu kapsamında Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında sinema, piknik, uçurtma şenliği ile Başpınar Spor Tesislerinde spor turnuvaları düzenlenecek.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla açılan yaz okullarında eğitim hafta içi her gün 09.00-12.30 saatlerinde olacak. 28 Temmuz’a kadar eğitimine devam edecek yaz okullarında son kayıt tarihi ise 14 Temmuz olarak belirtiliyor.