Eğitimde dilin etkisini anlattılar

Devam eden Eğitim Felsefesi Seminerlerinin dördüncüsü Nurettin Topçu Konferans Salonunda yapıldı. Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salim Pilav’ın yaptığı seminerde, Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fatih Arslan ’Dil Politikaları’ konusunu, Arş. Gör. Suphi Güneş Alamdar ise ’Çocuğun Gelişim Sürecinde Edebiyat’ konusunu ele aldı.

Seminerin birinci bölümünde dil ve dile ait tanımlar, dünyada çok konuşulan diller, dünyada uygulanmış ve uygulanmakta olan dil politikaları üzerinde duruldu. Bu genel açıklamalardan sonra ülkemizin izlediği dil politikaları hakkında bilgiler verildi.

Seminerin ikinci bölümünde ise edebiyatın; çocuğun, dil, bilişsel, kişilik ve toplumsal gelişimi üzerindeki etkisi tartışıldı. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun gelişim sürecinde önemli bir işlevi olduğu üzerinde duruldu. Bu bahsedilen gelişim süreçlerindeki edebiyatın etkisini somutlamak için nitelikli çocuk edebiyatı kitaplarından örnekler verildi. Erken çocukluk döneminden başlayarak nitelikli çocuk kitaplarının, çocuğun yaşam alanına katılması gerektiği önemle vurgulandı.

Moderatör Yrd. Doç. Dr. Salim Pilav, geçmişten bugüne Türkçe üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek uygulanması gereken dil politikalarını anlattı. Seminerde sunulan konular üzerine katılımcıların da fikirlerini belirtmesiyle nitelikli bir tartışma ortamı imkânı yakalanmış oldu.