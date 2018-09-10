‘Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale' projesi

Kırıkkale'de eğitim kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya konulacak “Eğitim'de Yeni Vizyon Kırıkkale” projesinin tanıtımı ve Eğitim Çalıştayı'nın açılış programı gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 ayaktan oluşan “Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale” projesinin tanıtımı ve Eğitim Çalıştayı'nın açılış programı Valilik konferans salonunda gerçekleştirildi.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılının hemen arefesinde bir çalıştay ile hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, “Eğitim her şeyin başı, Kırıkkale'miz esasında iyi bir yerde Türkiye ortalamasına baktığımız zaman ama iyi sınırı yok, iyinin biraz daha ilerisine hedeflemek lazım. İnşallah yapılacak bu çalışma bir yıl boyunca bir kısmı kısa, bir kısmı orta vade bir kısmı da uzun vade sonuçlar gösterecek bu çalışmalar, vizyon derecesindeki çalışmalar Kırıkkalemizdeki eğitime yeni bir nefes, yeni bir heyecan kazandıracak. Ben buna inanıyorum. Biz daha sonra diğer kurumlarımızda da aynı olmasa da buna benzer çalışmayı yapacağız inşallah. Ben hepinize şimdiden bu çalışmalara vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kırıkkale'de ilk defa eğitim ile ilgili çalıştay yapıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “İl genelinde eğitimde kaliteyi nasıl arttırırız, başarıyı nasıl arttırırız bununla ilgili çalışma yapmak istedik. Bu anlamda 4 aylık eğitim çalıştayı hazırladık. Kırıkkale'de benim bildiğim bir ilk. Bu çalıştay ile birlikte bizim 16 masada bütün paydaşlar ile il genelindeki eğitim ile ilgili bütün paydaşlar ile bir araya gelerek Kırıkkale'nin eğitimini masaya yatıracağız. Neyi var? Eksiğimiz ney? Eğitimi bir adım öteye nasıl götürebiliriz? Bir çocuğumuzun yüzünü daha nasıl güldürebiliriz amacıyla bir araya geliyoruz. Aynı zaman da 'Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale' adı altında 22 basamaktan oluşan yeni proje hazırladık. Çalıştay bunun birinci ayağı aslında” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir tarafından katılımcılara eğitim ile ilgili sinevizyonda sunum yaptı.