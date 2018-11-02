EGM'ye 3 bin milli silah

MKE tarafından Kırıkkale Silah Fabrikasında üretimi tamamlanan 3 bin adet MPT-55 ve MP-5 yerli silahlar, tırlarla Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimatı yapılmak üzere yola çıktı. 15 gün sonrasında ise üretimi devam eden 5 bin adet daha yerli silahın sevkıyatı yapılacak.

2018 yılı içinde sipariş edilen toplam 60 bin çeşitli yerli silahın teslimatının yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade eden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, “Bizim silahlarımız tek dalda olmadığı için birkaç tane silah üretimimiz var. MPT-76, MPT-55, MP-5, Kanetemiz, BORA-12 dediğimiz keskin nişancı tüfeğimiz var. Bu görmüş olduğumuz tırlarda da 3 bin adet silahımız var. 10 - 15 güne kadar da 5 bin adet silah sevkıyatımız olacak. Şu anda imalatı devam ediyor. 2018 yılı içerisinde üretilen toplam silahlarımızın belli bir bölümünü teslim ettik, yıl sonuna kadar da geri kalan bölümünü teslim edeceğiz. 2018 yılı içinde toplamda 60 bin silahımızı teslim etmiş olacağız” dedi.

Fabrikanın müdürü olarak gurur duyduğunu ifade eden Ocakcıoğlu, "İşçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla, yapmış olduğumuz milli silahları yapmakla önce kendim adına gurur duyuyorum sonra arkadaşlarımız adına gurur duyuyorum. Buradaki çalışanlarımız memleketi için canla başla çalışıyor. Ellerinde gelen gayreti gösteriyorlar. Emeklerini esirgemiyorlar bu şekilde de silahlarımız güzel ve kaliteli bir şekilde teslimatını rahat rahat yapmış oluyoruz” diye konuştu.