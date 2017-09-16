Elektrik akımına kapılan şahıs öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 2700 Sokak üzerinde bulunan bir yazlık evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin çatısında tadilat yapan MKE’den emekli olduğu öğrenilen Ekrem Durgun, kablodaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Durgun olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen elektrik firması ekipleri çevrede bulunan akımı keserken, Ekrem Durgun itfaiye vasıtasıyla çatıdan indirildi. Durgun’un cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.