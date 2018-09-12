Emlakçılıkta '30 metrekare' zorunluluğu

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' ile ilgili emlakçılara yönelik düzenlenen toplantıda, emlak ofislerinin bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması gerektiği söylendi.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' ile ilgili Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda emlakçılara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, yönetmelikle taşınmazla ilgili danışmanlık hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerle esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri, bunlara yetki belgesi verilmesi, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartların belirlendiğini kaydetti.

İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edileceğini vurgulayan Çetiner, şunları kaydetti:

"Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak. İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak."