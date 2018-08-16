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16 Ağustos 2018 22:43

Emniyet Müdürü Çorumlu: "FETÖ’cülerde yüksek intihar eğilimi artacak"

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, “10 gündür kur dalgalandıkça FETÖ’cülerin de ruh halleri dalgalandı.

Emniyet Müdürü Çorumlu:

16 Ağustos 2018 22:43

Türk milleti üzüldükçe onlar sevindi. FETÖ’cülerde yüksek intihar eğilimi artacak” dedi.



“FETÖ’cüler Türk milletinin tiksintisini kazandı”


Sosyal medya hesabı üzerinden dolar ve FETÖ açıklaması yapan Çorumlu, “Çok şükür Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dolar saldırısını da atlattı. Bu cümleyi kuramayan FETÖ’cü hainler bir kez daha bu yüce Türk milletinin tiksintisini kazandılar. FETÖ’cüler bu yüce Türk milletinin nefretini değil tiksintisini kazandılar. Çünkü tiksintiden sevgiye asla geçiş olmaz. İçinden çıktıkları ve ihanet ettikleri bu yüce Türk milleti, dolar kriziyle batacak diye sevinen ve buna inanan bu yaratıklara bakarken sadece tiksiniyor” ifadelerini kullandı.


Çorumlu şunları kaydetti:


“FETÖ’cüler milleti hiç tanıyamadılar, tanımadılar, tanıyamayacaklar. Bu arada o 1 dolarlar var ya onları saklayın. Türk milleti Türk Lirası taşıyor, en azından bizden olmadığınız çabuk anlaşılır. 10 gündür kur dalgalandıkça FETÖ’cülerin de ruh halleri dalgalandı. Türk milleti üzüldükçe onlar sevindi. İhanet psikolojisine uygun bir ruh hali. Biz millet olarak kazanacağımızı biliyorduk. Onlar bu milletin kaybedeceğini sandılar. İhanet psikolojisi de olsa sürekli dalgalı bir hal. En son da kur dalgası aldığım eğitim, okumalarım ve saha deneyimim gösteriyor ki FETÖ’cülerde yüksek intihar eğilimi artacak. Her kaybedişlerinde hazin sonralarına yaklaşıyorlar."




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