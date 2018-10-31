Ergörün: "Şikayetler gizlilik esasına göre de değerlendiriliyor"

Kırıkkale Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğünden Psikolog Selda Usul Ergörün, “183 Sosyal Destek Hattı"na gelen ihbarların gizlilik esasına göre de değerlendirildiğini söyledi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Ekim ayı eğitimi kapsamında belediye personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele semineri düzenlendi. Kırıkkale Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğü personeli Psikolog Selda Usul Ergörün, belediye personeline seminer verdi.

Ergörün, şiddet gören kadınların, çocukların 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayarak bildirdiklerini belirtti. Ergören yaptığı konuşmada, “183 Sosyal Destek Hattı'na gelen ihbarları aynı anda değerlendiriyoruz” dedi.

İhbarların ardından yapılan çalışmaların sonucunda gerekli işlemlerin 6284 sayılı Kanun'a göre yaptıklarını söyleyen Ergörün, “Sadece kadınların değil çocukların da şiddete maruz kalabiliyor. Kurum olarak bizler gelen her ihbarı değerlendirmek zorundayız. Şikayetler kişinin isteğine göre gizlilik esasına göre de değerlendiriliyor. Yapılan ihbarın ardından koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz” diye konuştu.

Eğitim sonunda belediye personelinin sorularını cevaplayan Psikolog Selda Usul Ergörün, seminerin ardından belediye yönetimine teşekkür ederek eğitimlerin devam edeceğini söyledi.