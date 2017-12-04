Esnafa avantajlı "TESK Kart"

Esnaf ve sanatkârlara, anlaşmalı üye iş yerlerinden yaptıkları alışverişlerde indirim sağlayacak olan TESK Kartın 1 Aralık’tan itibaren aktif olduğunu söyleyen Kırıkkale ESOB Başkanı Süleyman Köstekli, “Federasyonumuz tarafından hayata geçirilen TESK Kart sayesinde esnaf ve sanatkârlarımız, anlaşmalı üye iş yerlerinde akaryakıtta yüzde 8, sağlıkta yüzde 25, eğitimde yüzde 10 ve sinemada yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 2 milyon esnaf ve sanatkârımız ile onların aileleri, bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerine müracaat edip hiçbir bedel ödemeden TESK Kartı kullanabilecek. Üstelik bu kart Türkiye’nin her yerinde geçerli olacak. Örneğin Kırıkkale’de ikamet eden esnaf bir ailenin Bolu’da öğrenci olan evladı, oradaki spor bir mağazadan indirimli alışveriş yapma hakkına erişecek” diye konuştu.

Türkiye’deki birçok seçkin mağazanın TESK Karta indirim yapmak istediğini ifade eden Köstekli, “Esnaf ve sanatkâr camiası olarak Türkiye’de çok geniş bir kitleyiz. TESK Kart kullanımında 81 ilde, 2 milyonu esnaf, toplam 10 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz. Esnaflarımız alışverişlerinde bu kartı sık sık kullanmalı. Kullanım arttıkça daha geniş kitlelere hitap edecek. Yelpaze ne kadar genişlerse kazanım da o kadar artar. İnsanlar TESK Kartı tercih ettikçe puan kazanmaya devam edecekler” dedi.