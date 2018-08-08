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08 Ağustos 2018 21:08

Ev sahibine kızan kiracı çatıdaki kiremitleri aşağı fırlattı

Kırıkkale’de ev sahibine kızan kiracı, oturduğu evin çatısına çıkarak kiremitleri aşağı fırlattı.

Ev sahibine kızan kiracı çatıdaki kiremitleri aşağı fırlattı

08 Ağustos 2018 21:08


Olay, Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi 1296. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rafet B. (39) ev sahibi ile tartıştıktan sonra oturduğu evin çatısına çıkarak kiremitleri aşağıya fırlatmaya başladı. Dengesini kaybeden vatandaş düşmekten son anda kurtuldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ise hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisler bir süre çatıdaki adamı indirmek için çabaladı. İkna çabalarının ardından evin çatısından indirilen Rafet B. emniyete götürüldü. Rafet B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.




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