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Feci kazadan 5 kişi sağ kurtuldu

Kırıkkale’de tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan 5 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kırıkkale'de tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan 5 kişi yaralı olarak kurtuldu.


Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuz yüklü bir tır, iş makinası yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kırıkkale İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar, sıkıştığı araçlardan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hurdaya dönen araçlardan yaralı olarak kurtulan İdris (30), Kenan A. (45), İlyas A. (20), Elif A. (58) ve Resul Ç. (54) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırın yağ ve mazot deposunun delinmesi sonucu kayganlaşan yolda bir süre trafik akışı durduruldu. Karayolları ekipleri tarafından temizlenen yol, kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı. Yanma ve patlamaya karşı önlem olarak kazaya karışan araçların aküleri de söküldü.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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