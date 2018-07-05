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05 Temmuz 2018 17:34

FETÖ’den gözaltına alınan 4 askerden 1’i tutuklandı

Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerden 1’i tutuklandı.

FETÖ’den gözaltına alınan 4 askerden 1’i tutuklandı

05 Temmuz 2018 17:34


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Üsteğmen M.B.Z ve F.A., Astsubay M.A. ve H.G., Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A, B.M.Z. ve M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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