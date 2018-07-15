FETÖ’yü deşifre eden emniyet müdürünün raporundan detaylar

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, sosyal medya sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımında “15 Temmuz şanlı direnişinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’de ilk Fethullahçılar ile ilgili raporu hazırlayan Ankara İstihbarattaki ekipten biri olarak, emniyet teşkilatındaki bu direnişin ve uyanışın öncülerinden biri olarak ve de bu örgütün fikri, teolojik, ideolojik, sistematik, tipolojik yapısını en iyi bilen bir avuç insandan biri olarak yazacaklarımın bir katkı olsun isterim” dedi.

“Emniyet teşkilatında 1975 yılında örgütlenmeye başladılar”

Çorumlu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) polis teşkilatında ilk olarak 1975 yılında örgütlenmeye başladığını belirterek “80’li yıllarda sonuç almaya başladılar. 90’lı yıllarda personel, özel kalem, bilgi işlem birimlerini kontrol altına almışlardı. Fetullahçıların emniyette ilk fark edilişi 1991 yılındaki Polis Akademisi mezuniyet töreninde kura çekiminde çift torba vardı. Ünal Erkan o zaman Emniyet Genel Müdürüydü. İhbar yapılmış geldi bastı suçüstü iki kura torbası olduğunu yakaladı. Ancak bu olayda ismi konulmadı, dosya yok edildi, kısa sürede kapatıldı. 1999 yılında Ankara İstihbarat Şubesinde çalışırken devlet için ne kadar büyük bir tehdit ve tehlike olduğunu yapmış olduğumuz çalışmalarda resmi olarak raporlaştırdık. Çünkü FETÖ’yü her şeye benzetebilirsiniz ama en önemlisi bir İKK sorunudur. Bizi esas motive eden budur, yani sinsi bir şekilde Devleti ele geçirme ve dinin içi boşaltılmak suretiyle önce devletimiz, sonra ülkemiz sonra İslam alemi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı ve bizde neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Başımıza neler gelebileceğini de” ifadesini kullandı.

“Telekulak iftirasıyla tasfiye edildik ve 17 yıl sürdü”

Çorumlu, şunları kaydetti:

"Bunun akabinde 99 yılının Mart ayında Fethullah Gülen yurt dışına kaçtı. Haziran ayında Gülen’in o malum kaseti çıktı. Biz de telekulak iftirasıyla tasfiye edildik. Sonradan Gülen hakkında DGM’de iddianame açıldı, bizim ise zorlu hayatımız başladı. Sürgünler, cezalar, mahkemeler dönemimiz başladı ve 17 yıl sürdü. 99 raporu örgüt açısından çok önemliydi. Çünkü ilk kez resmi olarak maskeleri düşmüştü. ’Din motifli siyasi bir terör örgütü’ oldukları tespit edilmişti. Bu raporun hem devletçi bir dille hem de dini literatüre hakim bir şekilde yazılması yani ’din-ü -devlet’ anlayışıyla ele alınması, maskelerinin düşmesi ilk ve ağır bir darbeydi. Raporun hem dini kaygıyla hem de devlet kaygısıyla ve istihbaratçı anlayışıyla yazılması ve de ilk kez tanımlama yapılması çok önemli idi. Herkesin durduğu yerden değerlendirdiği bu yapıyı biz görmüştük ve tehlikenin de farkındaydık".

“Dünyan’ın en büyük mafyasıdır”

Çorumlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ İslam tarihi ve Türk tarihinde hatta tarihte örneği olmayan ve benzeri görülmemiştir. Hiçbir tipolojiye uymaz. Kısmen Haşhaşilere, kısmen opüsdei, kısmen sol örgütlere, kısmen Cizvitlere, kısmen daha bir sürü örgütlere benzer. FETÖ dini olarak bir tarikat olmayıp ancak tasavvufun ritüellerini sıkça kullanır, alışılmış dini cemaatlere benzemez, Kadiyanilğine, masonlara en çok Hasan Sabbah grubuna Haşhaşileri andırır. Dünyanın en büyük mafyasıdır. En büyük casus örgütüdür. En büyük kara para aklama şirketidir. En büyük kapalı örgüttür. En tehlikeli mistik örgüttür. O yüzden zor anlaşılmıştır. 99’da bizi tasfiye eden FETÖ akabinde Emniyet içindeki milli unsurları istihbarat ve KOM birimlerinden hızla tasfiye etti. 2006’ya gelindiğinde Emniyet içindeki tasfiyenin bittiğini zannettiler. TSK içindeki milli unsurları ise Ergenekon iftirasıyla tasfiye etmeye çalıştılar. Yargı içindeki milli unsurları ise 2010 Anayasa Değişikliği ile tasfiye etmeye çalıştılar. 2009’da ise diğer cemaatlerin, tarikatların, mezheplerin içine sızmaya başladılar”.

“Artık bütün hedefleri Cumhurbaşkanımızdı”

“Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç sevmediler. Baştan beri hiç sevmediler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin farkındaydı. Önlerindeki en büyük engel de Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Emniyeti, Orduyu, Yargıyı ele geçirdiklerini düşünüyorlardı. Ama Cumhurbaşkanımız direniyordu. MİT Başkanına yapılan operasyon Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptıkları ilk büyük operasyondu. Bu fark edilip boşa çıkarılınca Polis ve Yargı marifetiyle yargı içindeki hainler marifetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresini dinleyerek ona ulaşmak istediler. Artık bütün hedefleri Cumhurbaşkanımızdı.”

“FETÖ’yü raporlaştıran ekipten birisiyim”

“17 Aralık’ta boşa çıkınca gezi olaylarıyla denediler. Hiçbir seçimde umduklarını bulamayınca TSK içindeki hainlerle 15 Temmuz’u denediler. 15 Temmuz’un darbe girişiminin tek hedefi vardı Cumhurbaşkanımızı ele geçirmek. Ama hesap etmedikleri bir şey vardı. Allah’ın iradesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve feraseti, bu asil millet, ordu içindeki, emniyet içindeki ve adliye içindeki milli unsurlar. Böyle bir komplike örgütü ilk tespit eden, resmi olarak raporlaştıran ekipten biri olarak uzun yıllar her türlü sıkıntıya rağmen elbette görevimizi yapmanın rahatlığını ve onurunu yaşadık. Ancak emniyet içinde bu mücadelenin sembol isimleri biz olmamıza rağmen bu mücadelenin gerçek sahibi önce Allah, sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Allah Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin”.