Finalist takımlar belli oldu

Genç Kızlar Futbol Şampiyonası kapsamında Kırıkkale’de düzenlenen ikinci tur müsabakalarında oynanan 6 müsabakayla 8 takım arasından düzenlenecek finallere katılacak iki takım belli oldu. Oynanan müsabakalara Beşiktaş A.Ş, Denizüstü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, Giresun Sanayi Spor, Karadeniz Ereğli Spor Kulübü, Kayseri Atletik Spor Kulübü, Ortaklar Gençlik Spor Kulübü, Soma Zafer Spor Gençlik Spor Kulübü katıldı. Oynanan son eleme maçlarında iki Karadeniz ekibi Karadeniz Ereğli Spor Kulübü ve Denizüstü Spor finallere katılmaya hak kazandı.