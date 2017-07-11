Fotoğraflarla 15 Temmuz

Ülke çapında ve Kırıkkaleli foto muhabirler tarafından çekilen fotoğrafların derlendiği sergide, üzücü olayların yaşandığı dakikalar ve halkın darbeye karşı gösterdiği direnç katılımcılara fotoğraflar yoluyla tekrar hatırlatıldı. Fotoğraflar ziyaretçilerin zihninde o günü tekrar canlandırmalarına vesile oldu.

Özellikle çekilen ilk fotoğraflarda insanların yüzlerindeki gerginliğin belirginliğine dikkat çeken Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, komutanımızla, inanın o saatleri tekrar yaşamış gibi olduk. Tabii burada Türkiye’nin diğer taraflarında çekilmiş çok çarpıcı diğer fotoğraflar var. Oturup konuşmak, üzerine bir şeyler söylemek kolay ama hakikaten şimdi bu fotoğraflara bakınca uçurumun kenarından aldı milletimiz diyoruz ama fotoğraflardan da görüyoruz ki o kadar kolay alınmadı. Kaybedilen ve şehadet mertebesine ulaşmış canlar, gazi olanlar, birbirini yaralı olduğu için sırtlayanlar, kelimelerle ifade edilecek şeyler değil bunlar. Yaşarsınız ya da işte böyle fotoğraflarla gözünüzde canlandırırsınız. Yine aynı duayı edeceğim, fotoğrafları gördükten sonra daha içten söylüyorum, Allah bu millete bir daha böyle geceler, böyle hain geceler yaşatmasın. Allah bu milleti her türlü iç ve dış tehditten korusun” dedi.

Sergi etkinliği sonrası Kırıkkale protokolü üyeleri, yaşanılan olaylarda şehit düşenler için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e katıldı. Düzenlenen Mevlid-i Şerif’e katılan vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya açarak şehitlerin için dua etti.