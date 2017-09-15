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15 Eylül 2017 17:11

Geleceğin robotları şekilleniyor

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "Robotlarla Uzay ve Bilim Oyunları Projesi" kapsamında öğrenciler hazırladıkları robotları tanıttılar.

Geleceğin robotları şekilleniyor

15 Eylül 2017 17:11


Kırıkkale Üniversitesi Koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan projede il genelinde bulunan ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçilen öğrenciler, robot tasarlamayı ve üretmeyi öğrendiler. 10 gün süren eğitimde ilk önce yazılım ve kodlamayı öğrenen öğrenciler sonrasında da kendi robotlarını hazırladılar. Öğrenciler, hazırladıkları robotları Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Nurettin Topçu Konferans Salonunda tanıttılar. Giysi katlama robotundan, evcil kuşlar için zamanlı yemleme robotuna kadar ilginç fikirlerle robotlar üreten öğrenciler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlediler. Öğrenciler robotlar için hazırladıkları kısa tanıtımlarla adeta tanıtım uzmanlarını aratmadılar.


Tören sırasında konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, bu projenin en büyük katkısının çocuklarda oluşturulan ekip ruhu anlayışı olduğuna değindi. Proje sorumlularını tebrik eden Vali Haktançmaz, çocuklara ekip anlayışını ve sorumluluk alma yeteneğini asla kaybetmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.




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