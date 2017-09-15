Geleceğin robotları şekilleniyor

Kırıkkale Üniversitesi Koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan projede il genelinde bulunan ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçilen öğrenciler, robot tasarlamayı ve üretmeyi öğrendiler. 10 gün süren eğitimde ilk önce yazılım ve kodlamayı öğrenen öğrenciler sonrasında da kendi robotlarını hazırladılar. Öğrenciler, hazırladıkları robotları Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Nurettin Topçu Konferans Salonunda tanıttılar. Giysi katlama robotundan, evcil kuşlar için zamanlı yemleme robotuna kadar ilginç fikirlerle robotlar üreten öğrenciler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlediler. Öğrenciler robotlar için hazırladıkları kısa tanıtımlarla adeta tanıtım uzmanlarını aratmadılar.

Tören sırasında konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, bu projenin en büyük katkısının çocuklarda oluşturulan ekip ruhu anlayışı olduğuna değindi. Proje sorumlularını tebrik eden Vali Haktançmaz, çocuklara ekip anlayışını ve sorumluluk alma yeteneğini asla kaybetmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.