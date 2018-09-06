Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:28

Genç kadından 24 adet kitle çıkartıldı

Kırıkkale’de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki kadının göğsünde tespit edilen 24 adet kitle yapılan operasyonla alındı.

Genç kadından 24 adet kitle çıkartıldı

06 Eylül 2018 14:28


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastanemize başvuran 26 yaşında bayan hastada, her iki memesinde özellikle gebelik dönemin de büyümeye başlayan çok sayıda tümoral kitlelerinin olduğu tespit edildi. Hastanemiz doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Boyabatlı ve ekibinin gerçekleştirdiği ve yaklaşık 3,5 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından hastanın sağ memesinden 7, sol memesinden ise 17 adet tümoral kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Tek seansta toplam 24 adet kitle eksizyonu bu zamana kadar hastanemizde yapılan ilk ameliyat olması itibari ile önem arz etmektedir" bilgilerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç