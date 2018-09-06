Genç kadından 24 adet kitle çıkartıldı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastanemize başvuran 26 yaşında bayan hastada, her iki memesinde özellikle gebelik dönemin de büyümeye başlayan çok sayıda tümoral kitlelerinin olduğu tespit edildi. Hastanemiz doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Boyabatlı ve ekibinin gerçekleştirdiği ve yaklaşık 3,5 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından hastanın sağ memesinden 7, sol memesinden ise 17 adet tümoral kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Tek seansta toplam 24 adet kitle eksizyonu bu zamana kadar hastanemizde yapılan ilk ameliyat olması itibari ile önem arz etmektedir" bilgilerine yer verildi.