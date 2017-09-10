Genç ve dinamik MKE Kırıkkalespor

MKE Kırıkkalespor’da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. BAL liginde mücadele edecek takımda yönetim kadroya yeni kattıkları oyuncularla daha da genç hale getirdi. Sezon başlamadan önce takıma 12 transfer yapan MKE Kırıkkalespor yönetiminin transferlerinden birisi ise kadrolarına Nijerya’dan kattıkları genç oyuncu Kalu Uche.

Ağustos’un sekizi itibariyle hazırlıklara başladıklarını belirten MKE Kırıkkalespor Tekinik Direktörü Fuat Gümüşçay, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Türkiye Kupası maçı tarihi çok geç açıklandı. Önümüzde temel olarak takımı oyuncuları güçlendirme adına 12 günlük bir süreç vardı. Türkiye Kupası’nı oynamak zorundaydık, idmanlarımız eksik olmasına rağmen maçımızı oynadık. Şimdi ise teknik, taktik, oyun kurgusu içinde saha dizilişi hakkında antrenmanlar yapıyoruz. Bundan sonrada 24 Eylül’e kadar 12 günlük bir zamanımız var, maç haftasını saymıyoruz. O zamana kadar da bol hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Lige en iyi şekilde girmeye çalışacağız. Yarın Pursaklar Belediyesi ile burada maçımızı oynayacağız, önümüzdeki hafta Salı veya Çarşamba günü bir İran karması var, Ankara’da konaklıyorlar, onlarla oynama düşüncemiz var. Bu maçtan sonra bir hazırlık maçı daha düşüncemiz var, sonrasında ligi bekleyeceğiz. Önümüzdeki sezon kulübümüzün yapısına ve bütçesine uygun genç oyuncu ağırlıklı bir kadromuz var. Hem bu oyuncuları Türk Futboluna kazandırmak hem de gençlerin önünü açabilmek amacındayız, kolej havasında, dinamik, mücadeleci iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş düzeltiyor ve eksiklerini gideriyoruz. Hedefimiz ligi en iyi bitirebildiğimiz yerde bitirmek, oyuncularımız genç oyuncu, bu oyunculara en kadar çok tecrübe kazandırabilirsek her geçen gün daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz. Maçlarda aldığımız sonuçlara göre hedeflerimizi tekrar gözden geçireceğiz.”