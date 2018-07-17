Gençlerin isteği üzerine 24 saat hizmet veren kütüphane

Kırıkkale’de Halk Kütüphanesinde sınavlara hazırlanmak ve kitap okumak için daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla kütüphanenin 7 gün 24 saat açık olması için Kültür Müdürlüğüne talepte bulunan gençlerin isteği doğrultusunda çalışma başlatıldı. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği gençlerin isteği üzerine 7 gün 24 saat süre ile kütüphanenin açık kalmasını sağladı. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Yasin Özdemir ilk olarak kütüphanenin giriş katında bulunan 15 Temmuz konulu resim sergisi ve kitapların olduğu bölümü gezdi. Daha sonra katlarda bulunan ders çalışan ve kitap okuyan gençler ile bir araya gelerek onlarla sohbet eden Vali Haktankaçmaz raftaki bir kitabı alarak öğrenciler ile birlikte kitap okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim vaatlerinde arasında yer alan ve tüm Türkiye’de hayata geçen Millet Kıraathaneleri’nden esinlenerek kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerin, gençlerin zihinlerini açmak ve dinlendirmek amacıyla ikramlarda bulunacağını ifade eden Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, “Gençlerimizin talebi doğrultusunda biz bu uygulamayı gerçekleştirdik. Daha öncede kütüphanemizin çalışma saatlerini gençlerimizin, öğrencilerimizin talebi doğrultusunda saat 10’a kadar uzatmıştık” dedi.

"Gençlerimiz bizi yönlendirdi”

Kırıkkale’de yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin olduğunu belirten Haktankaçmaz, “Malum Kırıkkale bir sanayi şehri olduğu kadar, emekli şehri olduğu kadar bir üniversite şehridir. 300 bin nüfusu yaklaşık il genelinde, bunun 40 bini öğrenci, bir üniversite şehri aynı zamanda. Bu bakımdan öğrencilerimizin, gençlerimizin bir talebi oldu işin doğrusu onlar bizi yönlendirdi. Bundan sonra başladı zaten bu uygulama 2 gün öncesi itibariyle 7/24 burası açık olacak. Aylık 7 bin olan ziyaretçi sayısının da bu vesileyle 10 bine çıkacağını tahmin ediyoruz, beklentimiz o yönde” diye konuştu.

"İkramlarımız olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathaneleri talimatı sonrasında kütüphanede Millet Kıraathaneleri’ndeki gibi öğrencilere ikramlar yapılacağını vurgulayan Haktankaçmaz, “Beklentimiz o yönde birazda tabii Cumhurbaşkanımızın da bu Millet Kıraathaneleri ile ilgili talimatı sonrasında onu da şimdi arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor, Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor, küçük ikramlarımızda olacak. Birazda burada ders çalışan, belli sınavlara hazırlanan gençlerimizi dinlendirmek için, en az zihnen dinlendirmek için amacımız olabildiği kadar imkanlarımızı zorlayıp gençlerimizi ve insanlarımızı kitapla buluşturmak. Kütüphanelerin temel misyonu bu biliyorsunuz. Bu anlamda bilgi haznelerin olduğu yerler. İnşallah Kırıkkale’deki kütüphanemizde bu anlamda misyonunu tamamen yerine getirmiş olacak bundan sonra" şeklinde konuştu.

Bir senedir sınava hazırlandığını ve bir senedir de kütüphaneye geldiğini ifade eden Satiye Caneri, “Burada daha çok rahat ediyorum. Kliması var, istediğimiz kitapları bulup dolaşabiliyoruz. O yüzden olumlu düşünüyorum. Çok güzel bir uygulama umarım bütün illerde de aynı şeyler olur” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü bitiren Muhammet Sefa Gülten ise şunları söyledi:

"Kütüphanede gerçekten bir dayanışma ortamı, ders çalışma ortamı olduğunu gördüm. Arkadaşlarımın vasıtasıyla buraya geldim. Çokta memnunum 24 saate çıkmış olması da gerçekten çok memnun etti çünkü özellikle geç vakitler daha serin olduğundan dolayı özellikle yaz günleri burayı tercih edebilmemiz o açıdan çok güzel olmuş, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum”