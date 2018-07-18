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18 Temmuz 2018 14:21

Girişimci çiftçi kadınlara valilikten ödül

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, ’Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ projesi kapsamında Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan proje sahibi kadın girişimcilerine para ödülü verdi.

Girişimci çiftçi kadınlara valilikten ödül

18 Temmuz 2018 14:21


Kadın girişimcileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Haktankaçmaz, tarımın her alanında üreticilere destek verdiklerini belirterek, özellikle üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, eğitmek, uygulanabilecek projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini arttırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca değerlendirilerek ilk 10 proje arasından seçilen ve Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan Delice ilçesinden Nur Alparslan’a 3 bin lira, Bahşili ilçesinden Emine Uymaz’a 2 bin lira ve Merkez ilçeden Pınar Özyön’e bin lira para ödülü veren Vali Haktankaçmaz, ülke birinciliği yarışmasında kendilerinden birincilik beklediğini ifade etti.




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