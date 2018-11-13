Gönüllü öğrenciler, polislerle birlikte sürücüleri uyardı

Kırıkkale'de "Okulumun Trafik Polisiyim" projesi kapsamında öğrenciler, polislerle birlikte uygulama noktasında sürücülere broşür dağıtarak emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda "Okulumun Trafik Polisiyim" projesi kapsamında trafik polisleriyle birlikte emniyet kemeri uygulamasına katılan gönüllü öğrenciler, sürücülere broşür dağıtarak emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç içerisindeki çocuklara da ebeveynlerinin hatalı araç kullandığı zaman uyarmaları için "kırmızı düdük" verdi. Kırıkkale'de trafik denetimlerini yoğunlaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri il merkezindeki kavşaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Proje kapsamında polisler ile birlikte önceden eğitim alan görevli 40 öğrenci uygulama noktalarında sürücüleri hatalı araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Her uygulama noktasında 2 öğrenci polislerle birlikte uygulamaya katılıyor. Öğrencilerin uygulama noktalarında görevli olmasından dolayı sürücüler, memnun kaldıklarını ifade etti.

Emniyet kemerinin faydalarını vatandaşlara anlatabilmek maksadıyla, bilgilendirici uygulama yapmak amacıyla denetimlerin devam ettiğini ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bölge Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, “Emniyet kemeri maalesef şehir içerisinde yüzde 17 seviyelerinde, şehirler arasında yüzde 55-60 civarında kullanım oranına sahibiz" dedi.

Vatandaşların emniyet kemerinin faydalarını tam olarak bilmediklerini ve yanlış bilgilere sahip olduklarını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Kazalarda ölümleri ve yaralanmaları engelleyen yardımcı bir etken. Emniyet kemeri takmadan meydana gelen kazalarda araç içerisindeki kişiler bilinçsizce sağa sola savrulmakta, kafasını vurmakta, vücudunu sağa sola çarpmakta ve hiç olmayacak yaralanmayla sonuçlanmayacak dahi olan kazalarda yaralanmalarla hatta ölümler ile sonuçlanan kazalara sebebiyet vermektedirler. Şöyle ki; 50 kilometre bir hızla giden araçta 50 kilo ağırlığındaki vatandaş aracın ani durması sonrasında yavru bir filin ağırlığına eş değer ağırlığa kavuşmaktadır. Bu da yine araştırmacıların söylemiş olduğu üzere 4 kattan yere düşen ve yere çakılan insanın maruz kaldığı bir etkiye maruz kalma ile eşdeğer bir durumla karşılaştığını göstermektedir. Dolayısıyla şehir içerisinde kısa mesafede dahi olsa, şuradan şuraya gideceğim bahanesi dahi olsa, insanların araca bildiklerin de aracın kontağını çevirmeden önce ilk önce emniyet kemerini bağlamalarını, biz tavsiye ediyoruz. Biz insanların yaralanmasına canlarına herhangi bir tehlike gelmemesini özellikle bunun için mücadele ediyoruz. Tabii ki bu hafta boyunca bugün burada, yarın İstasyon Kavşağından, ertesi gün BEDAŞ karşında ve Cuma günü de Nur Camisi'nin önünde bilgilendirici faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu faaliyetlerimiz den sonraki, tabii ki diğer kontrollerimize geçip takan ile takmayanın farkını cezai müeyyidelerle ortaya koyacağız."

Aktürk, "Bizler uygulamada da görüldüğü gibi okullarda kendi Milli Eğitimden beraber müştereken trafik konusunda bilinçlendirdiğimiz, eğitimini verdiğimiz öğrencilerimizle beraber ki bu öğrenciler, Kırıkkale'de 40 tane, şu an iki tanesini Hanımeller İlköğretim Okuluna görevlendirdiğimiz okulunun trafik görevlisinin projesi kapsamında görevli iki tane öğrencimizi bu uygulama noktasına alarak onlarında yardımıyla vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için emniyet kemeri konusunda bilgilendirilmesi için broşür dağıtıyoruz" diye konuştu.