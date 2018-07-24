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24 Temmuz 2018 16:00

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

24 Temmuz 2018 16:00


Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Bülbül (62) yönetimindeki 06 FS 9502 plakalı hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücü Zeki Bülbül’ü çıkartmak için kamyonun ön camını kırdı. Kazada yaralanan Zeki Bülbül olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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