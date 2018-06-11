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11 Haziran 2018 11:06

Haktankaçmaz: “Engellilerin hayatın her aşamasında olmaya hakları var”

Engeliler ile iftarda bir araya gelen Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, engellilerin hayatın her aşamasında olmaya haklarının olduğunu söyledi.

Haktankaçmaz: “Engellilerin hayatın her aşamasında olmaya hakları var”

11 Haziran 2018 11:06


Kırıkkale’de özel bir kafede düzenlenen iftar programında engelliler birlikte oruç açtı. Kırıkkale’de Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ tarafından özel bir kafede düzenlenen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Mehmet Emin Erkoç, engellilere verdiği desteklerden dolayı Vali Haktankaçmaz’a şükranlarını ileterek katılımlarından dolayı teşekkür etti.


Engellileri her geçen gün büyüyen, gelişen ve kenetlenen bir aile olarak gördükçe mutlu olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ise, “Engellilerimiz tabii ki hayatın her aşamasında olmak durumunda ve olmaya hakları var. Hali hazırda görünen bazı eksiklikler de ülkemiz geliştikçe, kaynaklarımız çoğaldıkça giderilecek. Şu an aramızda Dünya ve Avrupa Şampiyonu Üzeyir kardeşimiz de bulunuyor. Kendisi Türkiye’nin gururu oldu, dünya çapında ismini duyurdu. Bu tür başarıların başka sporcu kardeşlerimizle de devam etmesini istiyoruz. Bu birliktelik, bu mücadele azmi ve bu kardeşlik ruhu olduğu müddetçe bu başarıların devamı gelecektir diye düşünüyorum” dedi.


Vali Haktankaçmaz iftar sonrası engellilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.




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