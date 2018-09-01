Hamza Dağ: “Eren Erdem ahlaksız bir kişi”

Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapan Eren Erdem diye bir zat, ‘ahlaksız’ bir kişi esasında bu zat tuttu o zaman bir gazete kurdu. O gazete üzerinden sürekli operasyonlar yaptı” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, 2013, 17 - 25 Aralık’tan sonra MİT turlarının durdurulması 2. bir operasyon olduğunu dile getiren Dağ, “Bakın değerli kardeşlerim aslında bugünlerdeki siyasi olaylardan biride birkaç gündür ülke gündeminde gerçekten 3 5 yıl önce yaşadığımız hadiselerin o zaman bizleri söylediği hususların ne kadar doğru olduğunu bugün birbirlerine düşmelerinden anlıyoruz. MİT tırları meselesini hepimiz hatırlıyoruz. 2013, 17 - 25 Aralık’tan sonra aslında 2. operasyondur. Bir şekilde Cumhurbaşkanımızı o zaman başbakanımız o seçim atmosferinde indirmek için, başarı kılmak için AK Parti’yi seçimde başarısız kılıp seçim üzerinde darbe teşebbüsü yapma hareketleri yollarından biriydi. 17 - 25 oldu sonra Dışişleri’nde ki konuşma ses kaydı yansıtıldı ve ardından MİT Tırları durduruldu. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapan Eren Erdem diye bir zat, ‘ahlaksız’ bir kişi esasında bu zat tuttu o zaman bir gazete kurdu. O gazete üzerinden sürekli operasyonlar yaptı. Bugünlerde beyefendiler birbirlerine düşünce itiraf etmeye başladılar. Ama itiraf ederken de yine bunu birtakım hususları gizli tutarak, gözdağı vererek, bu kadarı konuştu gerisi de konuşur mu diyerek bazı ifadeler olmuştur. Bugünlerde gazetelerde okuyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ı lahide yargılama konusunda tehdit edenler bugün birbirlerine düştüklerini ifade eden Dağ, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Allah’a hamd olsun, Türkiye yargısının önünde şu anda hesap veriyorlar. O gün onu söyleyenler bugün yargımızın önünde hesap veriyorlar. Bunlar sonradan siyasete girmişlerse de sadece siyasi dokunulmazlık almak için bu işin içine girmişlerdi. Bunların siyasi uzantısı Cumhuriyet Halk Partisi içinde genel başkanından genel başkan yardımcısına kadar duruyor. Bu konudaki siyasi uzantılarda gerekli hesabı zamanı gelince yargımızda tabii ki verecektir. Çünkü bu ülkenin selameti için bu coğrafyanın selameti için bu coğrafyada yaşayan masum ve mağdurların rahatlığı için biz ülke olarak yapmış olduğumuz yardımları bu ülkede tamamını düşünen bir marifetinde bu konuda en azından mesele Türkiye olunca aynı şeyi düşünmek ve aynı yolda yürümek durumundadır. Bunu yaptığı zaman zaten millete güven verir ve gelecek seçimlere belki o zaman daha rahat hazırlanma durumu söz konusu olur” ifadelerini kullandı.