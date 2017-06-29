‘Hayat Boşluk Kabul Etmez’ projesi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen uyuşturucuyla mücadele hakkında gelinen nokta üzerine toplantıda Kırıkkale’de bu konuda yapılanlar konuşuldu ve özellikle ‘Hayat Boşluk Kabul Etmez’ isimli Kırıkkale merkezli proje anlatıldı.

Kırıkkale’nin kamu kurumları tarafından ortaklaşa geliştirilen proje hakkında bilgiler veren Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngören, “Türkiye’de örnek olan bir proje, ilimizin de gerçekten yüz akı olan bir proje oldu. Amacımız burada bağımlı bireylerin yanı sıra kullanıcıların ailelerine ve çevrelerine de ulaşmak bununla birlikte bir halk sağlığı ve toplumsal bir sorun olan uyuşturucuya engel olmak, ilimizde bu sorunu sıfıra indirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakınlarda bizzat bahsettiği gibi ‘Silahlı terör ne ise uyuşturucu ile terör de odur’, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözleriyle bu proje bizim için gönüllülüğün yanı sıra bir talimatta olmuştur. Her ne kadar uyuşturucu kullanımında biz Avrupa ülkelerinin çok altında olsak da yavaş yavaş bu konu bizde de kanayan yara olmakta. Bu aslında bir proje değildi, yaşama bağlama organizasyonuydu, bizim için. 2014’ün sonundan bu yana üçüncü dönemimiz oluyor. Bu proje ile sadece ilimizde 350 aileye ulaştık, bu ailelerden 212’sini bizzat tedavi ettirdik, muhtelif AMATEM’lerde. Tabii burada kurumlar arası koordinasyon çok önemli, bütün kurumların çok ciddi katkıları oldu ve seminerler verildi” ifadelerini kullandı.

“Eroin satışını sıfıra indirdik”

Kırıkkale’de polis ve jandarmanın ortak çalışmalarıyla eroin satışının sıfıra indirildiğini ve kökünün kazındığını ifade eden Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Polisin, jandarmanın yaptığı çalışmalarda ilimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarı, hakkında adli işlem yapılan yakalanan gerek satıcı gerekse kullanan kişilerle ilgili rakamlar olsun geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman yüzde 130’a yakın bir artış var. Daha önceki toplantılarda da konuşmalarımda da özellikle altını çizmiştim bu artış uyuşturucu kullanımının arttığı şeklinde yorumlanmamalı aksine bu konuda geçen yıl içerisinde ceza hukuku içerisinde yapılan düzenlemeler var, teknik takip yapmak önceden biraz daha zordu mesela bu daha kolay hale geldi. Özellikle satıcılara verilen cezalar çok ciddi şekilde arttı, bunun yanı sıra gerek polisimiz gerekse jandarmamız kendi teknik ve teknolojik potansiyellerini de artırdılar. O birimlerde görev yapan arkadaşlarımız çeşitli eğitimlere katıldılar ve adliyeyle çok yakın bir iş birliği içerisinde bu çalışmalarını devam ettirdiler. Tabii bizlerde bu konuya öncelik verdik. Bizim uyuşturucuyla mücadele de taviz vermemiz yakalanan bu ivmeyi düşürmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Silah ve abartılı egzoza müsaade etmeyeceğiz”

Kırıkkale için önceliklerinin uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele ve trafikteki kuralsızlıklarla mücadele olduğunu belirten Vali Haktankaçmaz, “İlerleyen günlerde vatandaşlarımıza çok ciddi rahatsızlık veren özellikle düğünlerde olmak üzere silah atılmasıyla ilgili yoğun bir çalışmamız olacak. Düğünlerde silahla ateş etmek bir eğlence vesilesi hiçbir zaman olamaz. Çok ciddi yaralanmalar ve ölümler, ilimizde de yaz ayının başlaması nedeniyle artmaya başladı. Bir diğer uyarım da vatandaşlarımızın rahatsız olduğu bu abartılı egzoz. Gerek motosikletlerde gerekse otomobillerde normal ses sınırlarının üzerinde ses çıkartan araçlarla da mücadelemiz devam edecek. Bu konuda da yine vatandaşlarımızı uyarıyorum, haberim yoktu, bu şekilde bir ceza olduğunu bilseydim böyle yapmazdım gibi serzenişlere müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim” dedi.