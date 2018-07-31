Hayvan yetiştiricilerine ve celeplere eğitim

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile ’Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ kapsamında hayvan satıcıları (celep), nakliyeci, nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik il müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Yapılan eğitimde Veteriner Hekim Yeşim Parlak tarafından celeplik yapan yetiştiricilerin uyması gereken kurallar, tutması gereken kayıtlar, nakliyeye uygun hayvanların özellikleri, nakil araçlarının donanımı, nakliye sırasında bulunması gerekli evraklar ve yönetmelikler hakkında bilgiler verildi. Kırıkkale ve ilçelerinde toplam 48 kişi eğitim için başvuru yaptı. Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere sürücü-bakıcı-satıcı yetki belgesi verilecek. Konuyla ilgili müracaatlar alınmaya devam etmekte olup, yeterli sayıya ulaştığında il müdürlüğü tarafından tekrar eğitim ve sınav yapılacak.

İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "2013 yılı Aralık ayından bu güne kadar tarafından Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler sonucunda başarılı olan kursiyerlere 513 adet Sürücü Belgesi, 667 adet Bakıcı Belgesi, 627 adet Sığır Satıcı Belgesi, 136 adet Koyun Satıcı Belgesi ve 66 adet Nakliyeci Belgesi tanzim edilerek teslim edildi” dedi.