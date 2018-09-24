Hırsızlık için girdiği evde kadını rehin aldı

Kırıkkale'de kimliği belli olmayan bir şahıs, hırsızlık yapmak için girdiği evde kadını rehin aldı.

Olay, Kırıkkale Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği belli olmayan bir şüpheli, apartmanın 5. katında hırsızlık yapmak için Mihriban Ö.'ye ait evine girdi. Kadının çığlıkları üzerine durumu fark eden komşuları polisi aradı. Polisin gelmesi üzerine tedirgin olan hırsız elindeki bıçak ile kadını rehin aldı. Polis ekipleri olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, şahsı ikna etmeye çalışıyor.