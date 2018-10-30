Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç'e gerçek Münbiçliler hakim olacak" dedi.

Akar, Makine Kimya Endüstrisi MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında incelemelerde bulundu. YPG çekildikten sonra Münbiç'teki silah ve ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Minbiç yönetimine hakim hakim olacak dedi.

DEAŞ ile alakalı yapılan mücadelenin çok büyük bir ölçü de tamamlandığını ifade eden Akar, "DEAŞ'ın artık büyük bir tehidit olarak çıkmak olduğunu ve bazı kaynaklar DEAŞ'ın olduğunu bahisle oradaki mevzuatların meşru haline getirmeye çalışıyorlar. Bunun da farkındayız. Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'ın şuan da çok etkili olmadığının kanaatindeyiz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan İdlip meselesi vardı. Bu Astana süreci Cenevre süreci Cenevre sürecine alternatif Astana süreci Cenevre süreci tıkandı. Astana, Türkiye, Rusya, İran ile beraber çalışmak suretiyle çok önemli mesafeler kat edildi" dedi.

YPG'nin çekilmesinin ardından gerçek Münbiçlilerin yönetime hakim olacağını belirten Akar, "Bizim Mümbiç ile ilgili bir problemimiz var. Mümbiçte de ciddi bir takım sıkıntılarımız var. Daha öncede çok yüksek düzeyde verilen sözlere rağmen oradaki operasyon bittikten sonra çekileceğiz demelerine rağmen Amerikalı müttefikler oradan çekilmediler. YPG'yi de çektirmediler. Bunun üzerine bir yol haritası yapıldı. Daha sonra güvenlik prensipleri diye bir metin hazırlandı. Bu metin doğrultusunda Ekim ayına kadar devriyeler vardı. Onlar kendi tarafında bizler kendi tarafımızda. Daha sonra bir eğitim süreci geçti, eğitim süreci tamamlandı. Bugün yarında devriye başlayacak. Bunun sonunda YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Mümbiç'teki silah vs. ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin Minbiç yönetimine hakim olması yapılan plan bu bu istikamette ilerliyoruz" diye konuştu.