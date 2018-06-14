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14 Haziran 2018 17:00

İHA ile trafik yoğunluğu ve kazalar kontrol ediliyor

Kırıkkale D-200 karayolundaki trafik yoğunluğunun ve trafik kazalarının denetimi, insansız hava aracıyla (İHA) yapılıyor.

İHA ile trafik yoğunluğu ve kazalar kontrol ediliyor

14 Haziran 2018 17:00


Ramazan Bayramı tatili için yollara çıkanlar, Kırıkkale D-200 karayolunda yoğunluğa neden oldu. Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirler arası yollarda ilçe ekipleri dahil olmak üzere 18 tane ekip yönlendirdiklerini belirterek, "Yine şehir içindeki trafik tedbirleri 6 tane ekip olmak üzere toplamda 22 ekiple trafik tedbirleri için çalışmaktayız. Dün ve bugün olmak üzere sadece 3 tane kazamızda toplam 18 tane yaralımız mevcut. Yaralamalı trafik kazası olmasının üzüntü içerisinde olmamızla beraber sevindirici tarafı ise yaralılardan hiçbir tanesinin hayati tehlikesi olmamasıdır" dedi.



İHA ile trafik kazaları kontrol ediliyor


İnsansız hava aracının genel müdürlük tarafından Kırıkkale’ye görevlendirildiğini kaydeden Aktürk, "İnsansız hava aracımızla yukarıdan trafiğin sıkışık olduğu yerlerden ihbar bize ulaşmasa dahil meydana gelmiş kazaları görüp, trafiğin sıkışmaması için zamanında müdahale etme şansını yakaladık" diye konuştu.




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