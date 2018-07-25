İki aile arasında silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinin Aydınşeyh köyünün Kapaklıözü mevkiindeki nohut tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide sınır anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğrayan Eray Sevindim, İsmail Canol ve Lokman Sümbül olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli de jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde iki aile arasındaki sınır uyuşmazlığı nedeniyle yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan adli olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılarak, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Bu kapsamda kasten öldürme suçunu işlendiği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmış olup, olay yeri incelemesi, otopsi ve diğer soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" şeklinde ifadeler yer aldı.