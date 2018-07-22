İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Beyazıt Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Tombak (51) idaresindeki 71 AAE 017 otomobil ile farlarını açmadan trafiğe çıkınca kavşaktan karşı yola geçmek isteyen Nurettin Boztepe yönetimindeki 71 BB 296 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kırıkkale Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada otomobil sürücüsü İlhan Tombak ile Erol Tombak (66), Adem Düğeroğlu (54) ve Fatma Atar (66) yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İlhan Tombak’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.