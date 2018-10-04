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İkizleri terör ayırdı

Batman’da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen’in Kırıkkale’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Batman'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen'in Kırıkkale'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin bir kardeşinin olduğu, abisinin de Ankara'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.


Batman'da PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Jandarma Yahya Şen'in (24) Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in Özel İdarede çalışan ikiz kardeşinin olduğu ve ağabeyinin de uzman çavuş olarak Ankara'da görev yaptığı öğrenildi.

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