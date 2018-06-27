İlçede tarımın büyümesi için kaymakamlık örnek bahçe yaptı

Sulakyurt Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait alanda sebze bahçesi oluşturuldu. Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın yöre halkı için önemli bir faktör olduğunu ve bunun içinde de ilçede önemli adımlar attıklarını söyledi.

Tarımın her alanda geliştirilmesi gerektiğini hatırlatan Vural, “Sulakyurt ilçemizde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. Biz de tarım konusunda halkımıza örnek olması açısından çeşitli sebzelerin yer aldığı küçük bir bahçe oluşturduk. İlçe merkezindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önündeki bahçemiz örnek bir bahçe olma özelliği taşıyor.” dedi.

Bahçeyle ilgili çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını belirten Vural şunları söyledi:

“Bu çalışmamıza geçen yıl başladık. Şu anda bir dönümlük alan için su tankımızı yerleştirdik ve damlama sulama sistemiyle sulama yapıyoruz. Bahçemizde 3 çeşit biber, 2 çeşit salatalık, mısır, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin yanı sıra meyvelerden de çilek yetiştirdik. Bahçe, ilçe halkı tarafından ilgi odağı haline geldi. Burada amacımız, elde ettiğimiz mahsullerin verimini takip etmek ve salatalıklardan da özellikle ilçemizin ismini taşıyan bir turşu yapmayı düşünüyoruz. Sulakyurt ilçemizin havasını, suyunu, toprağını, vatandaşlarımızın emek ve destekleriyle unutulmayacak bir damak tadında turşu yapma hayalimiz var. Geçen yıl ilk denemelerimizden güzel ve başarılı sonuçlar elde ettik. İlçede dağıttığımız ürünlerden vatandaşlarımız, ilçe ve kentteki protokolümüzden çok güzel geri dönüşler aldık. Niyetimiz, bunu kentimizin tüm vatandaşlarına yönelik yaygınlaştırmak ve tanınır hale getirmek istiyoruz. Herkesin beğenisini de kazanacağımızı düşünüyoruz. Salatalık turşusunun yanı sıra kelek turşusunu da yapmayı planladık. Burada bir başka özellik ise çevremizdeki illerden Çankırı’dan ve Delice ilçemizden kaya tuzunu kullanmak. Yine ilçemizin kuyu suyunu kullanacağız. Ayrıca bunun haricinde Kastamonu’nun Taşköprü sarımsağını, Ankara’daki sirkeyi, kendi ürünümüz olan kavun, kelek ve salatalık ile diğer sebzeleri kullanarak tamamen bizlere özgü, bizlere has bir lezzet ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz.”

Bahçeyi yaparken son teknolojiyi kullandıklarını belirten Vural, “Bahçenin yapılmasındaki her aşamayı vatandaşlarımıza göstererek, öğreterek örnek olmayı sürdürüyoruz. Bir sonraki aşama ise oluşturduğumuz bu bahçe gibi başkan bahçeler oluşturmayı teşvik etmek ve yeni bir marka değeri ortaya çıkartmak olacak. Biz bunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.