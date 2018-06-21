“İmar Barışı” bilgilendirme toplantısı

18 Mayıs’ta yayınlanan 7143 sayılı Kanun’la 3194 Sayılı İmar Kanuna eklenen geçici 16’ıncı madde “İmar Barışı” düzenlenmiş, 6 Haziran Salı günü Uygulama Esasları yayınlanarak, 8 Haziran Cuma Günü itibarıyla e-devlet üzerinden başvurular alınmaya başladığını belirten İl Müdürü Uğur Atar, “İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir” dedi.

“13 milyon yapı bu düzenleme ile ekonomiye değer katacaktır”

“Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak olduğunu belirten Atar, “İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılacaktır. Türkiye’de yaklaşık 13 milyon yapı bu düzenleme ile kayıt altına alınarak ekonomiye değer katacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız; İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan tüm yapılar bu kanundan yararlanacak. Başvuru süresi 31 Ekim 2018 tarihi Yapı kayıt bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Diğer büyük avantajlarından biride hazine arazisi ve belediye arazilerinde yapıları bulunan vatandaşlarımızda yapı kayıt belgesi alarak söz konusu araziyi de rayiç değer üzerinden satın alabilecekler” şeklinde konuştu.

“Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak”

Başvurular E-Devlet üzerinden yapı sahipleri tarafından yapılacağını belirten Atar, “Birinci kısımda kimlik bilgileri ikinci kısımda ise taşınmazın yüzölçümü, yapı sınıfı ve yapının alanı ile iki adet fotoğraflar yapı kayıt başvurusu tamamlanacaktır” diye konuştu.

Toplantıya Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz da katıldı.