İngiliz ve İspanyol heyet Türk eğitimini inceledi

Ulusal Ajans tarafından düzenlenen Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında hazırlanan ve koordinatörlüğü İngiltere tarafından üstlenilen ‘Matematik ve Fende Kritik Düşünme Becerisi Projesi’nin Türkiye toplantıları projenin paydaşı Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda yapıldı. Projenin diğer üyeleri İngiltere ve İspanya’daki okullardan gelen heyetler, Hasan Ali Yücel İlkokulu, Fen Lisesi, üniversite ve Bilim Sanat Merkezi gibi çeşitli alanlarda ülkedeki eğitimi ve uygulamalarını incelediler. Heyetler, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz’ı ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’yi de ayrı ayrı ziyaret ederek kendilerinden yine eğitim politikalarına dair bilgiler edindiler. İspanyol ve İngiliz Heyet daha sonra Kırıkkale’nin kültürel değerleri, Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın müze haline getirilen evini, Keskin’deki Sulu Mağarayı ziyaret ettiler ve sonrasında Kapadokya bölgesine turistik ziyaret gerçekleştirdiler.

Düzenlenen bu faaliyete dair açıklamalarda bulunan proje paydaşı Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdürü Ömer Tanju Cihan, “Bu tür projelerin amacı sadece eğitim gibi gözükse bile farklı kültürleri tanıma, farklı çalışmaları görme ve eğitimcilere yeni bir vizyon kazandırma yönünden büyük öneme sahip yapılanlar. Ülkemize gelen İngiliz ve İspanyol ekip, ülkemizden çok hoşlandı ve ilk fırsatta tekrar geleceklerini belirtti” şeklinde konuştu.