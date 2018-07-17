İş hanının çatısında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, Yenidoğan Mahallesi’nde 4 katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki binalara sıçramadan olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangının çıktığı çatı katında soğutma işlemi yapıldı. Bazı vatandaşlar ise su hortumlarıyla yangına müdahale etti. Yangın sırasında ekipler ilk olarak doğalgaz borusu vanasını çıkabilecek olan bilecek olan facianın önüne geçti. Çatı katında maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.