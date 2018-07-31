Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde 2016 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından bal üreticileri desteklemek amacıyla ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dinek Bal Ormanı’nda’ hayata geçirilen projeyi yerinden inceleyen Kaymakam Öztürk, "Bal üreticileri desteklemek amacıyla 2016 yılında başlatılan bal ormanı projesi, 41 bin dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Projenin amacı, bal üreticilerinin kovanlarını bal ormanına koyarak arıların besin ihtiyacını ve güvenli bir yerde bulundurulmasıdır. Alanda akasya ağaçları başta olmak üzere arı yayılımı için birçok bitki ve ağaç çeşidi bulunmaktadır. Bal ormanı içerisinde arıların ulaşabileceği su imkanı mevcuttur. Bal üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımız buraya kovanlarını getirip koyabilirler” dedi.

Bal ormanında incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk’e, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mümtaz Erdurucan ve İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Fatma Duygu Kara eşlik etti.