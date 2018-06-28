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28 Haziran 2018 10:36

İtfaiye erinin hortumla dansı sosyal medyada rekor kırdı

Kırıkkale’de bir itfaiye erinin su hortumunun hareketiyle yapmış olduğu dansı sosyal medyada büyük beğeni gördü.

İtfaiye erinin hortumla dansı sosyal medyada rekor kırdı

28 Haziran 2018 10:36


Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Fatih Gökbulut, eğlenmek için yangın söndürmede kullanılan hortum aparatını zurna gibi kullanarak su hortumunun hareketiyle müzik ritminde dans etti. İtfaiye eri Bulut’un dansı diğer mesai arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bulut daha sonra çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesine yükledi. Sosyal medyaya yüklenen görüntüyü kısa sürede binlerce kişi izledi.


Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Arslan, “Kırıkkale İtfaiye Müdürlüğü olarak bizler 7/24 Kırıkkalemizin acil durumlarında hazır ekibiyiz. Boş zamanlarımızda sporumuzu, eğitimimizi yapmamız haricinde personelimiz kendi hazırlamış olduğu bizleri de güldüren, eğlendiren bir video çekmiş. Onu da sosyal medyada paylaşmış, bizler de sevindik. Bizler sürekli kazalarda, yangınlarda mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz esnasında çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak İtfaiye Müdürlüğü olarak biz bir aileyiz. Bu ailemiz içerisinde biraz güldük. Eğer vatandaşlarımız da bunları izleyip güldüyse bizler de memnun olduk” diye konuştu.




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