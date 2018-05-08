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08 Mayıs 2018 08:53

İtfaiye gece boyunca durmadı

Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağışa geve boyunca tüm ekipleriyle müdahale etti.

İtfaiye gece boyunca durmadı

08 Mayıs 2018 08:53


Kırıkkale’de akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli sağanak yağış, gece boyunca etkili oldu. Meydana gelen kuvvetli sağanak yağışta büyük bir aksaklık yaşanmazken bazı caddeler ve iş yerlerinde yağış sebebiyle yoğun su birikintileri oldu. Meteorolojinin uyarısı ile yağışa karşı önceden önlem alan Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkıntı yaşanan bölgelere anında ulaştı. Yapılan müdahaleler sırasında Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, bizzat süren çalışmaları yönetti.


Yaşanan şiddetli yağışla ilgili Başkan Saygılı, “İlimiz genelinde 25 dakika aralıksız şiddetli yağan yağmurda belediyemize ait tüm iş makineleri ve görevli 41 ekibimizle müdahale etti. Metrekareye 32 kg yağmur düşen yağışta 112 çağrı merkezinden bize ulaşan tüm şikayetleri en hızlı şekilde ekiplerimize bildirerek gerekli müdahalelerde bulunduk. Kırıkkaleli hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabb’im daha büyük felaketlerden bizi korusun” dedi.




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