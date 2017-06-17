İyilik Sofrası buluşturdu

Kırıkkale Belediyesi ve Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği iftar programı ile binlerce Kırıkkaleli Nur Cami avlusunda hep birlikte oruç açtı. ‘İyilik Sofrası’ ismi verilen iftar programına Kırıkkaleliler yoğun katılım gösterdi. Program Kur’an tilaveti ile başladı ve konuşmalarla devam etti. Sonrasında okunan akşam ezanıyla birlikte Kırıkkaleliler oruç açtılar.

Etkinlikte konuşan AK Parti Van Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay, Kırıkkalelilerle bir kez daha Nur Cami külliyesinin bahçesinde birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gelecek senelerde de burada olmayı diledi ve düzenleyenlere ise teşekkürlerini dile getirdi.

“Ramazan’da asayiş olayları neredeyse sıfıra indi”

Kırıkkale’nin normal şartlarda güvenli ve huzurlu bir il olduğunu dile getiren Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Ramazan ayı dolayısıyla neredeyse asayiş olaylarının sıfıra indiği bir il olduk. Bu da Ramazan’ın Kırıkkalemize getirdiği bereketlerden birisi. İnşallah, her biri, birer yıldız olarak gökyüzünde Kırıkkalemizi aydınlatan şehitlerimizin, yıldızlaşan şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine, ülkemiz, Kırıkkalemiz çok daha güzel günlere ulaşacak” ifadelerini kullandı.

“Maksat açın halinden anlamak”

Oruç ibadetinde maksadın açın halinden anlamak olduğunu belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, “Allahü Teala’nın bizim tutacağımız oruçlara ihtiyacı yok ama işte bizlerin empati yapabilmesi, gücümüzü test edebilmesi açısından bir sınavdan geçiyoruz” dedi.

“Kırıkkale 15 Temmuz’da meydana ilk inen şehirdi”

Kırıkkale’nin 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde, darbecilere karşı meydana çıkarak ilk tepkiyi gösteren kent olduğunu belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “O gün göstermiş olduğu birlikteliği, bugünde binlerce Kırıkkaleli hemşehrilerimiz huzur içerinde gösteriyorlar, elhamdülillah, Rabbim inşallah huzurumuzu bozmasın. Ama tüm dünyadaki Müslümanlar bizler kadar huzurlu değiller, Rabbim inşallah şu mübarek ay, Ramazan ayı hürmetine, onları da bir an evvel huzura kavuşturur" şeklinde konuştu.

Düzenlenen iftar programı katılımcıların oruç açmalarının ardından okunan yemek duasıyla sona erdi.

Toplantıya ayrıca Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay katıldı.