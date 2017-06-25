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25 Haziran 2017 17:37

Jandarmadan bayram trafiği tedbirleri

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı personelleri, bayram süresince vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan karayollarında trafiğe dair önlemler aldı ve kontrol noktalarında vatandaşların bayramlarını kutladılar.

Jandarmadan bayram trafiği tedbirleri

25 Haziran 2017 17:37


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi maksadıyla ilave tedbirler alındı. Bu maksatla yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrolleri artırıldı. Özellikle trafik kazalarının azaltılması maksadıyla ana yollar üzerinde görevlendirilen trafik ve asayiş ekipleri takviye edildi. Halkın huzurlu ve güvenli seyahat edebilmesi maksadıyla dinleme tesisleri ile mola noktalarında ek tedbirler alındı.


Seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol için durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti. Alınan tedbirlerin bayram boyunca da devam edeceği belirtilerek kontrollerde vatandaşlar emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.




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